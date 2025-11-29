Serie C, il Catania vince a Picerno e resta in vetta. Ok la Casertana
29/11/2025 | 17:17:03
Terminate le gare del pomeriggio in Serie C. Risuona la vittoria della Casertana tutta nel secondo tempo contro la Cavese, mentre l’Arzignano muove la classifica nel Girone A. Il Catania vince a Picerno e mantiene il primato.
Ecco i risultati parziali e i marcatori.
Girone A
Lumezzane–Novara 1-1 37′ Lanini, 70’Ferro
Renate–Arzignano Valchiampo 0-1 2′ Toniolo
Girone B
Forlì–Bra 1-1 75′ L. Saporetti (A), 84′ Petrelli
Gubbio–Livorno 0-0
Girone C
Casertana–Cavese 3-1 30’Orlando, 57′ Llano, 71′ Pezzella, 85′ Vano
Picerno–Catania 0-1 2′ Forte
Foto: logo Serie C