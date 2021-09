Serie C: il Bari vince a Catania. Successi anche per Messina, Paganese e Picerno. I risultati del girone C

Sono appena terminate le gare delle 14:30 del girone C di Serie C. Vittorie per Messina, Bari, Paganese e Picerno. Finiscono in pareggio Latina-Foggia, Palermo-Catanzaro e Potenza-Monterosi. Di seguito tutti i risultati.

ACR Messina-Virtus Francavilla: 1-0

Catania-Bari: 1-2

Latina-Foggia: 1-1

Paganese-Taranto: 2-1

Palermo-Catanzaro: 0-0

Potenza-Monterosi Tuscia: 1-1

Turris-Picerno: 0-1

17:30 Fidelis Andria-Vibonese

Foto: Logo Lega Pro