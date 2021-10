Serie C, il Bari vince 2-1 con il Catanzaro e consolida il primato. Tutti i risultati di oggi

In questo sabato di calcio si è giocata anche la Serie C con l’anticipo del Girone B tra Viterbese e Ancona Matelica (terminato 2-2) e la maggior parte delle gare del Girone C che ha visto, tra le altre, il successo importante del Bari in casa con il Catanzaro per 2-1. I pugliesi con questa vittoria consolidano il primato in classifica. Ecco tutti i risultati di oggi:

Bari-Catanzaro 2-1

Latina-Fidelis Andria 1-0

Monopoli-Monterosi 2-0

Paganese-Virtus Francavilla 2-1

AZ Picerno-Foggia 1-1

Taranto-Potenza 2-1

Turris-Juve Stabia 2-1

