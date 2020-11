Serie C, il Bari insegue: la Ternana cerca l’allungo

Big match ad alta quota in Serie C tra Bari e Ternana in programma questo pomeriggio alle ore 17:30 allo stadio San Nicola. Le due squadre del girone C solo entrambe favorite alla promozione diretta in Serie B e sono pronte a regalare spettacolo in uno dei gironi più infuocati di questa Serie C. Gli umbri guidano la classifica con 24 punti, un risultato arrivato grazie alle 7 vittorie e ai 3 pareggi. I pugliesi di Gaetano Auteri – rimasto ai box a causa del Covid-19 – sono secondi a quota 20 punti, arrivati in 9 gare: 6 successi, 2 pareggi e una sconfitta per i galletti. Sono 43 i precedenti tra le due squadre. Tanti gli ex in questo Bari-Ternana: Antenucci, Montalto, Ciofani, Candellon con la maglia dei biancorossi, mentre per i rossoverdi troviamo Defendi, Salzano, Furlan e Suagher ma anche Partipilo e Diakitè. Una sfida che si preannuncia caldissima: i pugliesi inseguono cercando di avvicinarsi il più possibile, mentre gli umbri sperano nell’allungo.

Foto: twitter Bari