Si sono concluse le gare della 19a giornata di Serie C iniziate alle 21. Solo il girone C in campo dopo le gare del pomeriggio. Il Bari, in 10, batte il Potenza. Tra le squadre in vetta vince il Monopoli ma cadono Palermo e Catanzaro.

Questi i risultati:

Latina-Palermo 1-0

Bari-Potenza 2-0

Catania-Monopoli 0-2

Juve Stabia-Fidelis Andria 1-1

Turris-Taranto 1-2

Virtus Francavilla-Catanzaro 2-1

Foto: Logo Serie C