Serie C, i verdetti del Girone B: retrocesso il Legnago, Sestri Levante ai playout. Pontedera ai playoff

Si è appena conclusa l’ultima giornata del Girone B di Serie C. Ed è tempo di verdetti. Come già noto dal 13 aprile, l’Entella ha conquistato la promozione diretta in Serie B. La Ternana, invece, chiude al secondo osto guadagnando l’accesso ai playoff a partire dai quarti di finale. La Torres, invece, entrerà nei playoff dagli ottavi di finale. Sarà il Legnago Salus a salutare la Serie C nonostante il successo in casa dell’Ascoli in quest’ultima giornata della stagione regolare. Una vittoria amara visto che arriva in contemporanea con quella del Sestri Levante sul Carpi: i liguri ora si giocheranno la permanenza fra i professionisti contro la Lucchese (vittoriosa anche oggi), mentre la SPAL sfiderà il Milan Futuro potendo sfruttare sulla migliore posizione in classifica dopo il sorpasso di quest’oggi. In alto invece vincono solo Pescara e Arezzo, ma la loro classifica non cambia, mentre il Pontedera perde, ma conquista i play off grazie alla contemporanea sconfitta del Gubbio.

Promozione diretta: Entella

Playoff: Torres, Pescara, Arezzo, Vis Pesaro, Pineto, Pianese, Rimini, Pontedera.

Playout: Lucchese, Milan U23, Spal, Sestri Levante

Retrocessione: Legnago Salus

Foto: logo Serie C