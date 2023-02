Serie C, i risultati delle gare delle 17.30. Pari tra Crotone e Foggia. Vince il Vicenza

Sono terminate le gare delle 17:30 con in campo tutti e 3 i gironi della Serie C. Il Crotone pareggia in casa con il Foggia e dice addio definitivamente ai sogni di primo posto, con il Catanzaro che domani può andare a +13 in caso di vittoria. Negli altri gironi, vince il Vicenza, cade il Novara.

Di seguito risultati:

GIRONE A

Feralpisalò – Arzignano 1-0

Lecco – Novara 3-1

Pergolettese – Sangiuliano City 2-2

Vicenza – Renate 2-1

Virtus Verona – Padova 1-1

GIRONE B

Olbia – Virtus Entella 1-1

GIRONE C

Crotone – Foggia 1-1

Foto: logo Lega Pro