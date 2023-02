Serie C, i risultati delle gare delle 14.30: pareggi per Reggiana e Cesena. Vince il Padova a Novara. Lecco in vetta

Si sono concluse le gare delle 14.30 della Serie C. In campo tre partite del girone A e tutto il girone B. Il Padova risorge e vince a Novara 3-1. Il Lecco momentaneamente in vetta al girone A. Nel girone B pari per la Reggiana e il Cesena.

Questi i risultati:

Girone A:

Lecco-Arzignano 2-1

Novara-Padova 1-3

Piacenza-Trento 0-3

Girone B

Alessandria-Vis Pesaro 2-2

Ancona-Virtus Entella 0-3

Aquila Montevarchi-Lucchese 0-0

Fermana-Rimini 1-2

Fiorenzuola-Cesena 0-0

Imolese-Gubbio 1-1

Olbia-Torres 3-1

Pontedera-San Donato Tavarnelle 2-4

Reggiana-Carrarese 0-0

Foto: logo Lega Pro