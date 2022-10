Serie C, i risultati delle gare delle 14.30: Gubbio ed Entella in vetta al girone B, Lecco nel girone A

Sono terminate le gare della 10^ giornata di Serie C con fischio d’inizio alle ore 14.30. In campo il Girone A e il Girone B. Gubbio ed Entella (sotto 0-2 vince 3-2 con l’Ancona) in vetta al girone B. Nel girone A vince il Vicenza, il Lecco è primo in classifica.

Questi i risultati:

Girone A

Arzignano-Lecco 0-2

Juventus Next Gen-Triestina 1-0

Mantova-Pergolettese 2-1

Padova-Novara 1-2

Pordenone-Feralpisalò 0-1

Pro Patria-Virtus Verona 1-0

Pro Vercelli-Pro Sesto 1-2

Renate-AlbinoLeffe 0-0

Sangiuliano-Vicenza 0-1

Trento-Piacenza 2-2

Girone B

Gubbio-Imolese 3-0

Recanatese-Siena 2-1

Virtus Entella-Ancona 3-2

Vis Pesaro-Alessandria 0-0

