Serie C, i risultati delle 21: Monopoli e Palermo di misura, bene il Catanzaro

Dopo il big match delle 20.30 tra Bari e Foggia, terminato 1-1, si sono concluse anche le gare delle ore 21 valide per la 10^ giornata del Girone C di Lega Pro. Spiccano le vittorie casalinghe di misura di Monopoli e Palermo, così come il 2-0 del Catanzaro a Latina. Ecco i risultati:

Catania-Avellino 2-2

Latina-Catanzaro 0-2

Monopoli-Juve Stabia 1-0

Paganese-Potenza 2-0

Palermo-Virtus Francavilla 1-0

Taranto-Fidelis Andria 2-1

CLASSIFICA:

Bari 24

Catanzaro 20

Turris 16

Foggia 16

Monopoli 16

Palermo 16

Taranto 16

Virtus Francavilla 14

Campobasso 14

Picerno 14

Avellino 13

Monterosi 13

Catania 12

Juve Stabia 11

Messina 9

Vibonese 8

Latina 8

Potenza 7

Fidelis Andria 6