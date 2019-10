Serie C, i risultati delle 18.30: l’Avellino espugna Terni, Sicula Leonzo ancora ko

Sono terminate le gare iniziate alle ore 18:30 valide per l’undicesima giornata del campionato di Serie C. Ecco tutti i risultati girone per girone.

GIRONE A

Carrrese-Como 2-0

Giana Erminio-Pergolettese 1-1

Lecco-Juventus U23 1-1

Pontedera-Pro Patria 2-1

Renate-Novara 1-1

GIRONE B

Cesena-Sudtirol 0-1

Gubbio-Imolese 1-1

Virtus Verona-Ravenna 3-0

GIRONE C

Paganese-Vibonese 2-2

Potenza-Cavese 0-0

Rende-Sicula Leonzio 2-0

Ternana-Avellino 0-1