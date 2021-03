Serie C, i risultati della serata: tris di Carpi e Foggia. Alessandria in extremis

Ecco i risultati delle gare di Serie C di stasera, valide per la 29a giornata. Vince il Foggia sulla Turris, l’Alessandria trova il gol vittoria al 94′ contro l’Albinoleffe, tutto facile per il Carpi sul Modena:

GIRONE A

Alessandria-Albinoleffe 2-1

Renate-Carrarese 0-0

GIRONE B

Carpi-Modena 3-0



GIRONE C

Turris-Foggia 1-3

