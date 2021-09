Serie C, i risultati della serata. Ok Albinoleffe, Bari e Monopoli

Si sono completate le gare odierne di Serie C, in programma alle 20.30 c’erano 3 match validi per il Girone A e 5 per il Girone C. Spiccano i successi dell’Albinoleffe sul campo del Fiorenzuola (0-2) e del Bari a Picerno (0-1). Fermato sull’1-1 l’Avellino al Partenio contro il Latina, giocando più di un tempo in 10 uomini per l’espulsione di Carriero. Ecco tutti i risultati:

GIRONE A

Aurora Pro Patria-Juventus U23 1-0

Feralpisalò-Mantova 1-1

Fiorenzuola-Albinoleffe 0-2

GIRONE C

AZ Picerno-Bari 0-1

Avellino-Latina 1-1

Fidelis Andria-Virtus Francavilla 0-1

Monopoli-ACR Messina 2-1

Monterosi-Campobasso 2-3

Foto: Twitter Lega Pro