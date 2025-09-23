Serie C, i risultati del pomeriggio: ok Ternana, Arezzo e Juve Next Gen
23/09/2025 | 21:10:24
Concluse le gare della quinta giornata di Serie C, relative al Girone B, con fischio d’inizio alle ore 18:30. Ok Ternana, Arezzo e Juve Next Gen.
Questi tutti i risultati:
Campobasso – Gubbio 2-0
28′ Leonetti, 90’+10 Lombari
Forlì – Vis Pesaro 3-0
54′ Macrì, 61′ Menarini, 90’+3 Petrelli
Guidonia Montecelio – Rimini 1-0
90’+5 Calì
Juventus Next Gen – Torres 2-1
48′ Musso (T), 71′ Macca (JNG), 90’+1 Pedro Felipe (JNG)
Pianese – Arezzo 2-4
5′ Chesti (P), 11′ Bellini (P), 59′ Pattarello (A), 75′ Tavernelli (A), 90′ Pattarello (A), 90’+5 Chierico (A)
Ternana – Pontedera 2-1
39′ Dubickas (T), 65′ Scaccabarozzi (P), 84′ autogol Paolieri (P)
