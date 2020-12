Sette i recuperi di Serie C disputatisi oggi. Vittorie esterne per Juve Under 23, Lucchese, Sambenedettese, Vibonese e Avellino. Un solo successo casalingo, quello del Catania sul Bisceglie per 3-0

Pergolettese-Juve U23 1-3

Pontedera-Lucchese 0-1

Arezzo-Sambenedettese 2-3

Casertana-Vibonese 2-0

Palermo-Viterbese 3-3

Potenza-Avellino 0-1

Catania-Bisceglie 3-0

Foto: Logo Serie C