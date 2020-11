Serie C, i risultati dei recuperi. Tonfo del Palermo e della Triestina. Vittoria e primato per la Pro Vercelli

Quest’oggi in Serie C disputati diversi recuperi delle scorse giornate, di partite rinviate per Covid. Non sono mancati i risultati a sorpresa e le certezze.

Caduta del Palermo al Barbera con un gol subito al 95′ dalla Turris. Cade anche la Triestina che perde 1-0 a Gubbio. Vince la Pro Vercelli in casa della Pergolettese per 2-1. Un successo che permette ai piemontesi di tornare in testa alla classifica del girone A. Gol e spettacolo tra Lucchese e Albinoleffe, con la vittoria dei bergamaschi per 5-4.

Questi i risultati:

GIRONE A

Como-Olbia 2-2

Giana Erminio-Piacenza 2-0

Juventus under 23-Grosseto 2-0

Lucchese-Albonoleffe 4-5

Pergolettese-Pro Vercelli 1-2

GIRONE B

Gubbio-Triestina 1-0

Mantova-Arezzo 2-0

GIRONE C

Bisceglie-Monopoli 1-1

Palermo-Turris 0-1

Vibonese-Foggia 1-1

