Serie C, i risultati dei posticipi: vittoria per il Feralpisalò nello scontro diretto con il Padova

Questa sera si sono giocati i posticipi dei gironi A e B di Serie C. Particolare rilevanza viene data allo scontro di alta classifica tra Feralpisalò e Padova, vinto dai padroni di casa per 1-0 grazie alla rete di Miracoli al secondo minuto di partita. La squadra bresciana ha agganciato in classifica proprio gli ospiti al secondo posto a quota 23 punti. L’altra partita della serata, questa volta del Girone B è stata Pontedera-Reggiana, finita 2-2.

FOTO: Twitter Serie C