Serie C, i risultati dei posticipi. Foggia e Grosseto ok

Nei due posticipi di Serie C sorridono il Grosseto nel Girone B e il Foggia nel girone C. I toscani hanno battuto 2-1 la Pergolettese in rimonta. Dopo il gol iniziale dei padroni di casa firmato da Ferrari infatti, è arrivato prima il pareggio di Galligani e poi la rete decisiva di Boccardi ad un minuto dal novantesimo. Nel raggruppamento più meridionale i rossoneri hanno battuto 2-0 il Potenza con i gol di Germinio e Dell’Agnello. Ecco il riepilogo di tutta la giornata

Girone A

Pontedera-Renate 0-1

Pro Patria-Pistoiese 0-0

Pro Sesto-Olbia 1-1

Como-Lecco 0-3

Pro Vercelli-Lucchese 2-1

Carrarese-Piacenza 1-1

Pergolettese-Grosseto 1-1

Girone B

Cesena-Feralpisalò 2-4

Fermana-Padova 0-1

Legnago Salus-Triestina 3-0

Mantova-Perugia 5-1

Sudtirol-Gubbio 1-1

Fano-Sambenedettese 0-2

Arezzo-Virtus Verona 0-3

Imolese-Carpi 2-1

Modena-Ravenna 3-0

Vis Pesaro-Matelica 2-1

Girone C

Juve Stabia-Virtus Francavilla 2-1

Monopoli-Teramo 0-2

Palermo-Avellino 0-2

Vibonese-Catanzaro 0-0

Viterbese-Bari 0-3

Casertana-Ternana 3-3

Paganese-Cavese 0-0

Bisceglie-Turris 0-1

Foggia-Potenza 2-0

Foto: twitter Lega Pro