Serie C, i risultati degli anticipi: vincono Como, Juve Stabia e Vis Pesaro

Negli anticipi della 15ª giornata di Serie C, il Como batte la Carrarese, scavalcando in classifica la Pro Vercelli (fermata sul pari in casa dall’Albinoleffe) al secondo posto. Blitz della Vis Pesaro sul campo dell’Imolese e successo casalingo della Juve Stabia contro il Potenza.

GIRONE A

Como-Carrarese 2-1

Pro Vercelli-Albinoleffe 2-2

GIRONE B

Imolese-Vis Pesaro 1-2

GIRONE C

Juve Stabia-Potenza 2-0

Foto: logo Serie C