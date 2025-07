Serie C, i gironi della stagione 2025-26: l’Inter U23 con il Cittadella. La Juventus Next Gen trova Ascoli e Livorno

25/07/2025 | 14:32:07

Sono stati sorteggiati i gironi della Serie C che prenderà il via il 24 agosto, con l’ultima giornata in programma il 26 aprile 2025 prima del via dei playoff. Fissati tre turni infrasettimanali (date ancora da fissare) e sosta invernale fissata al 28 dicembre. Debutta l’Inter U23 che finisce nel Girone A, la Juventus Next Gen è nel B con Ascoli e Livorno. L’Atalanta U23 finisce nel C con Catania, Crotone e Cosenza.

Girone A

Albinoleffe

Alcione Milano

Arzignano Valchiampo

Cittadella

Dolomiti Bellunesi

Giana Erminio

Inter U23

L.r. Vicenza

Lecco

Lumezzane

Novara

Ospitaletto Franciacorta

Pergolettese

Pro Patria

Pro Vercelli

Renate

Trento

Triestina

Union Brescia

Virtus Verona

Girone B

Arezzo

Ascoli

Bra

Campobasso

Carpi

Forlì

Gubbio

Guidonia Montecelio

Juventus Next Gen

Livorno

Perugia

Pineto

Pontedera

Ravenna

Rimini

Sambenedettese

Ternana

Torres

Vis Pesaro

Girone C

Atalanta U23

Audace Cerignola

Az Picerno

Benevento

Casarano

Casertana

Catania

Cavese

Cosenza

Crotone

Foggia

Pianese Giugliano

Latina

Monopoli

Potenza

Salernitana

Siracusa

Sorrento

Team Altamura

Trapani

Foto: Instagram Serie C