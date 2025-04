Serie C, i finali del girone A: Padova promosso in B. Pergolettese salva

Conclusa la regular season del girone A di Serie C. Il Padova festeggia il ritorno in Serie B. Dopo tanti anni di sofferenze e beffe, il club veneto festeggia la vittoria de campionato. Vicenza che deve accontentarsi dei playoff. In coda, Pergolettese salva, retrocede l’Union Clodiense.

I risultati finali dell’ultima giornata del Girone A:

Alcione Milano-Giana Erminio 2-2

Arzignano-Feralpisalò 1-0

Lecco-Atalanta U23 0-1

Lumezzane-Padova 0-0

Pergolettese-Pro Patria 2-1

Pro Vercelli-Renate 1-2

Trento-Vicenza 3-1

Triestina-Novara 6-0

Union Clodiense-Caldiero Terme 0-1

Virtus Verona-Albinoleffe 1-1

Foto: X Padova