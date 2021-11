Serie C, goleade di Modena e Foggia. Ok l’Avellino, cade il Palermo. Tutti i risultati delle 14.30

Alle 17.30 scenderà in campo il girone A, intanto si sono concluse le gare dei gironi B e C di Serie C, valide per la 16a giornata.

Il Modena fa ben sei gol all’Imoles e raggiunge la Reggiana in vetta alla classifica, quest’ultima fermata per 3-3 in casa dalla Viterbese.

Nel girone C bene Avellino e Foggia, cade il Palermo sul campo dell’AZ Picerno. Ecco tutti i risultati:

GIRONE B

Olbia-Pontedera 2-0 (90′ Ragatzu, 90’+3 Renault)

Siena-Grosseto 1-3 (48′ Terzi, 52′ Salvi, 78′ Moscati, 90’+6 Artioli)

Montevarchi-Vis Pesaro 1-1 (56′ Gambale, 74′ Tonso)

Carrarese-Teramo 4-0 (38′ D’Auria, 53′ Figoli, 64′ [rig.] Mazzarani, 90’+6 Galligani)

Fermana-Imolese 3-0 (31′ Urbinati, 42′ Cognigni, 73′ Pannitteri)

Gubbio-Ancona Matelica 1-1 (51′ Spalluto, 65′ Faggioli)

Modena-Pistoiese 6-1 (11′, 32′ e 53′ Scarsella, 24′ Minesso, 34′ Azzi, 73′ Vano, 83′ Rabiu)

Pescara-Lucchese 0-0

Reggiana-Viterbese 3-3 (33′ Iuliano, 57′ Megelaitis, 72′ Lanini, 77′ Sorrentino, 79′ [rig.] Volpicelli, 84′ [rig.] Zamparo)

Entella-Cesena 3-1 (28′ e 74′ Merkaj, 45′ Pierini, 58′ Lescano)

GIRONE C

Catania-Potenza 2-1 (45’+3 [rig.] Moro, 72′ Ricci)

Bari-Latina 3-1 (32′ Antenucci, 49′ Di Livio, 56′ Paponi, 89′ Marras)

Campobasso-Virtus Francavilla 2-2 (7′ Persia, 28′ Maiorino, 36′ Caporale, 63′ Tenkorang)

Monopoli-Paganese 1-0 (86′ [rig.] Mercadante)

ACR Messina-Fidelis Andria 2-3 (2′ Catania, 13′ Di Piazza, 27′ [rig.] Bubas, 70′ Adorante, 85′ Alberti)

Foggia-Vibonese 5-2 (22′ Tuzzo, 29′ Nicoletti, 38′ Ferrante, 43′ e 82′ [rig.] Curcio, 48′ Bellini, 58′ [rig.] Golfo)

Monterosi-Catanzaro 1-1 (2′ Buglio, 29′ [rig.] Carlini)

Picerno-Palermo 1-0 (25′ Reginaldo)

Turris-Avellino 1-2 (19′ Tascone, 21′ D’Angelo, 30′ Di Gaudio)

Foto: Twitter Lega Pro