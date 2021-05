Serie C, gli arbitri del primo turno playoff

Comunicate dall’AIA le designazioni arbitrali per il primo turno dei playoff di Serie C, in programma tra sabato 8 e domenica 9 maggio. Ecco l’elenco completo:

ALBINOLEFFE vs PONTEDERA: Marco Monaldi di Macerata

Assistenti: Giacomo Pompei Poentini di Pesaro-Claudio Barone di Roma 1

IV Ufficiale: Michele Giordano di Novara

AURORA PRO PATRIA vs JUVENTUS U23: Luigi Carella di Bari

Assistenti: Thomas Miniutti di Maniago-Alex Cavallina di Parma

IV Ufficiale: Michele Di Cairano di Ariano Irpino

CATANIA vs FOGGIA: Valerio Maranesi di Ciampino

Assistenti: Riccardo Vitali di Brescia-Massimo Salvalaglio di Legnano

IV Ufficiale: Mattia Pascarella di Nocera Inferiore

LECCO vs GROSSETO: Eduart Pashuku di Albano Laziale

Assistenti: Luca Valletta di Napoli-Francesco Valente di Roma 2

IV Ufficiale: Francesco Luciani di Roma 1

CESENA vs MANTOVA: Marco Acanfora di Castellammare di Stabia

Assistenti: Salvatore Emilio Buonocore di Marsala-Amir Salama di Ostia Lido

IV Ufficiale: Adalberto Fiero di Pistoia

JUVE STABIA vs CASERTANA: Paride Tremolada di Monza

Assistenti: Antonio Severino di Campobasso-Alberto Zampese di Bassano del Grappa

IV Ufficiale: Luca Angelucci di Foligno

MATELICA vs SAMBENEDETTESE: Daniele De Tommaso di Rimini

Assistenti: Alessandro Maninetti di Lovere-Francesco Rizzotto di Roma 2

IV Ufficiale: Alberto Ruben Arena di Torre del Greco

PALERMO vs TERAMO: Nicolo’ Marini di Trieste

Assistenti: Roberto Terenzio di Cosenza-Mattia Politi di Lecce

IV Ufficiale: Enrico Maggio di Lodi

TRIESTINA vs VIRTUSVECOMP VERONA: Daniele Perenzoni di Rovereto

Assistenti: Rosario Caso di Nocera Inferiore-Giuseppe Di Giacinto di Teramo

IV Ufficiale: Claudio Panettella di Gallarate