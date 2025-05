Serie C, gli accoppiamenti dei playoff: spicca Catania-Pescara

08/05/2025 | 13:00:49

Sono stati sorteggiati in diretta su Sky Sport gli accoppiamenti del primo turno Nazionale dei playoff di Serie C. L’andata è in programma domenica 11 maggio, il ritorno si disputerà mercoledì 14. Spicca l’affascinante gara tra Catania e Pescara. Al termine dei due incontri, accederanno alla fase successiva le formazioni che avranno ottenuto il punteggio più alto nella differenza reti.

PARTITE DI ANDATA

Atalanta U23-Torres

Giana Erminio-Monopoli

Catania-Pescara

Crotone-Feralpisalò

Vis Pesaro-Rimini

PARTITE DI RITORNO

Torres-Atalanta U23

Monopoli-Giana Erminio

Pescara-Catania

Feralpisalò-Crotone

Rimini-Vis Pesaro

FOTO: Instagram Serie C