Si sono conclusi i primi incontri validi per il turno infrasettimanale di Serie C – Girone A. La Virtus Entella cade tra le mura amiche al cospetto della Pro Patria, decide un gol di Gucci al 47′. Nell’altro match Gozzano e Carrarese non vanno oltre l’1-1: a segno Petris per i padroni di casa e Piscopo per gli ospiti.