Serie C, girone A: finisce 1-1 tra Pro Patria e Siena. Gucci replica a Russo

Nel match valido per il recupero della terza giornata del campionato di Serie C, Pro Patria e Siena non vanno oltre il pareggio e si dividono l’intera posta in palio. Gli ospiti passano in vantaggio al tramonto del primo tempo con Russo, nella ripresa i padroni di casa rimettono le cose a posto con la marcatura personale di Gucci al minuto 69. In virtù di questo risultato la Pro Patria sale all’ottavo posto a quota 14, il Siena è tredicesimo con 12 punti.