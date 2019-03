Termina 1-1 il match tra Reggina e Rende valido per la 29esima giornata di Serie C, girone C. Al “Granillo” padroni di casa beffati all’ultimo respiro, con la rete di Viteritti al 94′ che pareggia il vantaggio siglato nel primo tempo da Bellomo. La Reggina ora è dodicesima, il Rende nono.

Serie C – Gruppo C

20:45 Reggina-Rende 1-1 (Bellomo – Viteritti)