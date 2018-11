Serie C, girone C: Vassallo-Calapai e il Catania sbanca Matera

Nel pomeriggio si è disputato l’incontro valido per il recupero della terza giornata di Serie C – Girone C e il Catania sbanca Matera imponendosi 2-0. A decidere la contesa sono le reti di Vassallo al minuto 39 e Calapai al 95′. Con questo successo gli etnei salgono al quarto posto a quota 24, mentre i lucani restano nei bassifondi con 3 punti.

Classifica: Juve Stabia 29; Rende 27; Trapani 25; Catania 24; Catanzaro 20; Casertana 18; Sicula, Potenza 17; Monopoli 15; Cavese, V. Francavilla 13; Reggina, Siracusa, Bisceglie 11; Rieti 10; Matera, Paganese 3; Viterbese 1.