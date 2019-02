Il Trapani si aggiudica il posticipo della 27esima giornata di Serie C. Il club siciliano passa sul campo del Rieti grazie alle reti di Ferretti al 59′ e di Evacuo al 68′. Un successo importante per il Trapani che blinda il secondo posto e si porta a -4 dalla capolista Juve Stabia. Il Rieti resta fermo a quota 22 punti, in coabitazione con Bisceglie e Siracusa.