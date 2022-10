Serie C, girone C: sorridono Catanzaro, Pescara, Foggia e Avellino

Sono terminate le gare in programma oggi relative al girone C di Serie C.

Questi i risultati:

Catanzaro – Juve Stabia 2-0

Giugliano – Gelbison 1-1

Taranto – Potenza 2-0

Virtus Francavilla – Avellino 2-3

Messina-Latina 4-1

Foggia-Fidelis Andria 3-1

Pescara-Audace Cerignola 2-0

Picerno-Viterbese 0-0

Foto: logo Serie C