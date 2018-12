Serie C, girone C: Sandomenico e Solini lanciano la Reggina, crisi Sicula Leonzio

E’ terminato il posticipo della 15esima giornata del girone C di Serie C. Vince la Reggina, che passa 2-1 sul campo della Sicula Leonzio grazie ai gol di Sandomenico e Solini. Inutile la rete nel finale di Miguel Angel, per la società siciliana si tratta della quinta gara senza vittorie (quattro sconfitte e un pareggio).

Serie C – Gruppo C

14.30 Cavese-Potenza 1-1 (Palomeque – Genchi)

16.30 Bisceglie-Catania 1-0 (Starita)

16.30 Casertana-Monopoli 0-1 (Mangni)

16.30 Matera-Rende 3-1 (Triarico, Risaliti, Ricci – Vivacqua)

16.30 Vibonese-Siracusa 1-1 (Silvestri – Turati)

18.30 Virtus Francavilla-Catanzaro 0-1 (Statella)

20.30 Sicula Leonzio-Reggina 1-2 (Miguel Angel – Sandomenico, Solini)