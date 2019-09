Serie C, girone C: Russo regala i primi tre punti alla Ternana

Ecco il quadro con risultati e marcatori delle sfide in programma oggi e valide per la seconda giornata del girone C di Serie C.

Ore 15

Picerno-Rieti 2-1 (Kosovan, Bertolo- De Paoli)

Ternana-Potenza 1-0 (Russo)

Ore 17.30

Bari-Viterbese

Bisceglie-Catanzaro

Casertana-Rende

Catania-Virtus Francavilla

Reggina 1914-Cavese

Vibonese-Avellino

Foto: Sito Lega Serie C