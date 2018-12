Serie C, girone C: primo successo per la Viterbese, 4-0 al Bisceglie

Primo successo in campionato per la Viterbese che strapazza il Bisceglie nel recupero della quarta giornata del girone C di Serie C. Partita subito in discesa per il club laziale che passa in vantaggio al 15′ con Pacilli, autore anche del trisin avvio di ripresa. Il momentaneo 2-0 porta la firma di Ngissah, poi ci pensa Vandeputte a calare il definitivo poker al 78′. La Viterbese sale così a quota 5 in classifica, mentre il Bisceglie resta fermo a 11 punti.

Serie C – Gruppo C

14:30 Viterbese-Bisceglie 4-0 (Pacilli 2, Ngissah, Vandeputte)