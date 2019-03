Serie C, girone C: poker Cavese nel derby, prima sconfitta per la Juve Stabia

Di seguito il quadro con risultati e marcatori delle gare in programma oggi, valide per la 31esima giornata del girone C di Serie C.

Bisceglie-Siracusa 0-0

Catania-Juve Stabia 1-0 (Lodi rig.)

Casertana-Viterbese 3-4 (Meola, Castaldo rig., Zito – Pacilli rig. 2, Tsonev, Mignaneli)

Cavese-Paganese 4-0 (Fella 2, Magrassi 2)

Rieti-Catanzaro 1-0 (Gigli)

Sicula Leonzio-Monopoli 1-0 (Ferrini)

Virtus Francavilla-Trapani 4-1 (Partipilo, Folorunsho, Gigliotti, Sarao rig. – Scognamillo)

Ore 18.30

Matera-Potenza

Vibonese-Rende