Serie C, girone C: la Reggina sbanca Catanzaro e allunga in vetta a +10. Ternana-Bari 2-2

Sono terminate anche le gare serali valide per la 28esima giornata del girone C di Serie C. Importante vittoria della Reggina che sbanca Catanzaro (decisivo il gol di Rivas) e allunga in vetta portandosi a più dieci sul Bari, che ha impattato 2-2 in casa della Ternana. Di seguito quanto accaduto con risultati, marcatori e classifica aggiornata.

Sicula Leonzio-Casertana 2-2 (30° Provenzano, 79° Lescano; 22° aut. Bariti, 28° Castaldo)

Avellino-Paganese 1-0 (67° Albadoro)

Picerno-Catania 1-2 (17° Santaniello; 37°, 41° Curcio)

Vibonese-Virtus Francavilla 2-1 (35° Pugliese, 89° Prezzabile; 9° Di Cosmo)

Bisceglie-Viterbese 0-1 (64° Murano)

Cavese-Rende 2-1 (30°, 90° Germinale; 18° Rossini)

Teramo-Potenza 0-1 (11° Volpe)

Catanzaro-Reggina 0-1 (62° Rivas)

Monopoli-Rieti 1-0 (92° Fella)

Ternana-Bari 2-2 (66° Sini, 77° Ferrante; 62° Laribi, 80° Simeri)

Classifica: Reggina 66, Bari 56, Monopoli 54, Potenza 52, Ternana 50, Catanzaro 42, Catania 41, Teramo 40, Vibonese 38, Viterbese 38, Virtus Francavilla 37, Cavese 37, Avellino 37, Paganese 34, Casertana 32, Picerno 29, Sicula Leonzio 23, Bisceglie 19, Rende 17, Rieti 12**.

** 5 punti di penalizzazione