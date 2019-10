Serie C, girone C: la Reggina fa suo il derby col Catanzaro e vola in vetta, decide Corazza

Si è concluso il sentitissimo derby calabrese tra Reggina e Catanzaro, valido per la nona giornata, e a spuntarla sono stati i padroni di casa spinti da circa 15 mila spettatori. Incontro equilibrato e piuttosto accesso, tra il 34′ e il 37′ De Rose rimedia due gialli e si fa espellere. In avvio di ripresa anche gli ospiti restano in dieci per l’espulsione di Martinelli, anche quest’ultimo per somma di ammonizioni. Nel finale spazio a El Tanque Denis, ma a firmare la rete del successo amaranto è Corazza al minuto 87. Con questa vittoria la Reggina vola in vetta a quota 19, i giallorossi restano fermi, invece, al quarto posto con 16 punti.