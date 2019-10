Serie C, girone C: la Cavese cade in casa con il Rieti, decidono De Paoli e Aquilanti

Nel Girone C di Serie C la Cavese cade in casa contro il Rieti per 0-2. Decidono la contesa le reti di De Paoli e Aquilanti. Con questo successo i laziali salgono a quota 11 e in quartultima posizione, a meno due proprio dai campani rimasti fermi a 13.