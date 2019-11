Serie C, girone C: il Catanzaro cala il tris al Catania. Calabresi in piena zona playoff

Si conclude il posticipo della quindicesima giornata del campionato di Serie C e il Catanzaro cala il tris al Catania. A segno, tutti nella ripresa, Celiento, Tascone e Nicastro e con questo successo i calabresi volano al sesto posto in piena zona playoff a quota 24. I siciliani, invece, restano fermi in undicesima posizione con 20 punti in compagnia della Vibonese.