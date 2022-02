Serie C, girone C: il Bari vince e allunga. Pareggi per Catanzaro e Avellino

Si sono concluse le gare del recupero della 22^ giornata del Girone C di Serie C. Torna alla vittoria il Bari che grazie a una rete di Antenucci a inizio ripresa ha battuto il Picerno e ha allungato sul Catanzaro fermato sul pari dal Potenza.

Pareggia anche l’Avellino, 0-0 a Latina. Cade in casa invece il Catania che cede alla Paganese, mentre conquistano due vittorie rotonde Juve Stabia e Turris: i gialloblù piegano la Vibonese con due gol nel finale, mentre i corallini battono per 3-1 il Foggia trascinati da Santaniello autore di una doppietta. Vittoria infine anche per la Virtus Francavilla che di misura si impone sulla Fidelis Andria e balza al terzo posto in classifica, scavalcando l’Avellino e portandosi a -2 dal Catanzaro.

Questi i risultati:

Messina-Monopoli 2-1

Campobasso-Monterosi 1-2

Latina-Avellino 0-0

Bari-Picerno 1-0

Catania-Paganese 0-1

Juve Stabia-Vibonese 3-1

Potenza-Catanzaro 0-0

Turris-Foggia 3-1

Virtus Francavilla-Fidelis Andria 1-0

Palermo-Taranto il 30 marzo

