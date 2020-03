Serie C, girone C: il Bari rallenta, 1-1 a Catanzaro. La Reggina va a più 9

Sono terminate le due gare odierne valide per la 30esima giornata del girone C di Serie C. Reti bianche nel match delle 17:30 tra Cavese e Potenza, mentre in serata Catanzaro e Bari hanno pareggiato 1-1: a segno Antenucci e Kanoute. Un risultato che permette alla capolista Reggina di allungare più 9 proprio sui Galletti.

A seguire il quadro completo con la classifica aggiornata.

SERIE C – GIRONE C

Sabato 7 Marzo

Vibonese-Paganese: 1-1

Domenica 8 Marzo

Ore 15:00 Bisceglie-Catania: 0-1

Ore 15:00 Monopoli-Casertana: 0-1

Ore 15:00 Picerno-Reggina: 0-2

Ore 15:00 Avellino-Ternana: 2-0

Ore 17:30 Sicula Leonzio-Rende: 1-0

Ore 17:30 Teramo-Virtus Francavilla: 0-1

Ore 17:30 Viterbese-Rieti: 0-1

Lunedì 9 Marzo

ore 17:30 Cavese-Potenza: 0-0

20:45 Catanzaro-Bari: 1-1 (Kanoute – Antenucci)

Classifica: Reggina 69; Bari 60; Monopoli 57; Potenza 56; Ternana 51; Catania 47; Catanzaro 43; Teramo 41; Avellino, Francavilla 40; Vibonese, Viterbese 39; Casertana, Cavese 38; Paganese 36; Picerno 32; Sicula Leonzio 29; Bisceglie 20; Rende 18; Rieti 15 (-5).