Serie C, girone C: crisi Avellino, il Catania corsaro 1-0. Pari tra Potenza e Paganese

Si sono giocate questo pomeriggio due gare del girone C, recuperi della ventinovesima giornata di campionato non disputati per le nevicate che colpirono il Meridione. Continua la crisi dell’Avellino, caduto 1-0 per mano del Catania. Gli irpini restano così al terzo posto, a meno cinque dal Catanzaro, mentre gli etnei salgono al decimo posto. Nell’altra gara pari tra Potenza e Paganese.

FOTO: Sito Avellino