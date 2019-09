Serie C, girone C: il Catania raggiunge in vetta la Ternana, che cade con il Monopoli

Il Monopoli espugna il terreno di gioco della Ternana in questa terza giornata del girone C di Serie C, e così gli umbri vengono raggiunti in vetta dal Catania, che batte la Viterbese col gol di Ciccio Lodi. Pareggiano per 2-2 Paganese e Virtus Francavilla, mentre il Teramo trova i primi tre punti della sua stagione contro la Cavese.

Catania-Viterbese 1-0 (Lodi)

Paganese-Virtus Francavilla 2-2 (Scarpa 2 – Vazquez 2)

Teramo-Cavese 2-0 (Magnaghi, Bombagi)

Ternana-Monopoli 0-2 (Fella, Jefferson)