Serie C, girone C: il Catania piega la Reggina, la Casertana cala il poker alla Paganese. I risultati

Sono terminati gli incontri validi per la tredicesima giornata del campionato di Serie C – Girone C. A seguire il quadro completo con risultati finali e classifica:

Serie C – Girone C

Catania-Reggina 1-0 (Marotta)

Bisceglie-Potenza 1-1 (Markic – Genchi)

Casertana-Paganese 4-1 (D’Angelo, Alfageme, De Marco, Castaldo – Cappiello)

Cavese-Rende 1-1 (Flores Heatley – Godano)

Sicula Leonzio-Catanzaro 0-2 (D’Ursi, Iuliano)

V. Francavilla-Monopoli 3-3 (Partipilo 2, Cason – De Franco, Mendicino, Gerardi)

Matera-Siracusa 2-1 (Ricci, Scaringella – Catania)

Rieti-Juve Stabia 1-3 (Maistro – Carlini, Paponi, Mezavilla)

Vibonese-Viterbese 1-0 (Taurino)

Classifica: Juve Stabia 29; Rende 27; Trapani 25; Catania 21; Catanzaro 20; Casertana 18; Sicula, Potenza 17; Monopoli 15; Cavese, V. Francavilla 13; Reggina, Siracusa, Bisceglie 11; Rieti 10; Matera, Paganese 3; Viterbese 1.