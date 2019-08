Serie C, girone C: Antenucci trascina il Bari. Ok anche Monopoli e Viterbese. Tutti i risultati

Ecco il quadro con risultati e marcatori delle sfide in programma oggi e valide per la prima giornata del girone C di Serie C.

Avellino-Catania 3-6 (Albadoro, Di Paolantonio 2 – Di Piazza 2, Lodi, Welbeck, Mazzarani, Bucolo)

Catanzaro-Teramo 2-1 (Nicastro, Kanouté – aut. Cellento)

Virtus Francavilla-Reggina 1-1 (Vazquez – De Rose)

Potenza-Casertana 1-0 (Murano)

Rende-Bisceglie 0-1 (Gatto)

Sicula Leonzio-Bari 0-2 (Antenucci, D’Ursi)

Ore 18:30

Monopoli-Vibonese 1-0 Fella

Viterbese-Paganese 2-1 (Tounkara, Antezza – Alberti)

Ore 20:45

Cavese-Picerno 1-1 (Matino – Vanacore)