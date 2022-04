Serie C, girone C: all’Avellino il derby con la Turris. Irpini al secondo posto col Catanzaro

Se lo aggiudica l‘Avellino il derby campano con la Turris. I biancoverdi hanno avuto la meglio dei corallini all’85’, con una rete di Di Gaudio. Secondo successo consecutivo per gli uomini di Gautieri, che così raggiungono in classifica il Catanzaro a 62 punti, tredici in meno dal Bari da ieri in B.

FOTO: Sito Avellino