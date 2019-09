Serie C, girone B: tutto facile per il Padova contro il Fano

Ecco il quadro con risultati e marcatori delle sfide in programma oggi e valide per la seconda giornata del girone B di Serie C:

Ore 15 FeralpiSalò-Rimini 2-2 (Caracciolo 2 – Scappi, Ferrani)

Gubbio-Virtus Verona 2-2 (Sbaffo 2 – Odogwu 2)

Padova-AJ Fano 6-1 (Santini 2, Andelkovic, Germano 2, Bunino – )

Südtirol-Carpi 2-3 (Rover, Morosini – Hraiech, Vano 2)

Ore 17.30 Imolese-ArzignanoChiampo

L.R. Vicenza-Fermana

Ravenna-Reggio Audace