Serie C, girone B: terza vittoria di fila per la Triestina, il Carpi cade a Imola

Sono terminati i due posticipi odierni validi per la dodicesima giornata nel girone B di Serie C. Vince ancora la Triestina, al terzo successo consecutivo: 1-0 al Fano firmato Costantino su rigore. Colpo dell’Imolese, che batte il Carpi in rimonta: Vano porta in vantaggio gli ospiti, poi Belcastro e Padovan ribaltano la contesa e fissano il punteggio finale sul 2-1.