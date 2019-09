Serie C, girone B: Reggio Audace in vetta, ko Piacenza

La Reggio Audace salta temporaneamente in vetta alla classifica del girone B di Serie C, in attesa di Padova-Carpi. Gli emiliani battono 3-0 in trasferta il Sudtirol e vanno a quota 10 punti. Vittorie in esterna anche per Modena e Fermana contro Imolese e Piacenza, mentre la Sambenedettese batte 2-1 l’Arzignano Chiampo.

Imolese-Modena 0-1 (Rossetti)

Piacenza-Fermana 0-1 (Cognigni)

Sambenedettese-Arzignano Chiampo 2-1 (Cernigoi, Frediani – Cais)

Sudtirol-Reggio Audace 0-3 (Marchi 2, Scappini)