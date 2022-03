Serie C, girone B: Reggiana ok, il Modena è a -3. Al Pescara il big match col Cesena

Si è giocato questa sera il 32esimo turno del girone B di Serie C. La Reggiana ha approfittato del pari interno del Modena col Siena battendo la Vis Pesaro 3-1 e riportandosi a -3 dal primo posto. Sempre terzo il Cesena, che però ha perso lo scontro diretto col Pescara per 1-0. Ok l’Entella (2-0 sull’Ancona) e il Gubbio (2-1 sull’Imolese).

FOTO: Sito Lega Pro