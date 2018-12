Serie C, girone B: Ravenna-Vis Pesaro 1-0, decide Nocciolini

L’ultimo match odierno valido per la quattordicesima giornata di Serie C – Girone B il Ravenna piega per 1-0 la Vis Pesaro. A decidere la contesa è stata la marcatura personale di Nocciolini al minuto 68. Con questo risultato i romagnoli superano in classifica proprio i marchigiani raggiungendo quota 23.

Classifica: Pordenone 26; Triestina, Feralpi Salò 25; Fermana 24; Vicenza, Ravenna 23; Vis Pesaro 22; Ternana 20; Sudtirol, Imolese 19; Monza 17; Giana Erminio, Rimini, Teramo, Sambenedettese 15; Gubbio 13; Renate, AJ Fano 12; Albinoleffe 11; Virtus Verona 10.